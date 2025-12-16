17 человек погибли в крупном ДТП на севере Колумбии. В пропасть сорвался школьный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученики возвращались с праздника, 20 пострадавших доставлены в больницы. Всего в момент аварии в салоне находились 40 человек. Проведение спасательной операции осложняло то, что автобус лежал на глубине почти 100 метров. Полиция расследует обстоятельства трагедии. По предварительной версии водитель уснул за рулем.