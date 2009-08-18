17 августа в жизни Минска

В сюжете СТВ один день из жизни столицы (ФОТО+ВИДЕО)

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "ФОРМУЛА САДА"

Осы на засохшей сливе, курицы из пластиковых бутылок, травяной олень. Ландшафтные дизайнеры-самоучки дали фору признанным специалистам в ходе конкурса "Формула сада".

Сказочные островки разбросаны по всей территории детского сада №92 – возле столовой плавают утки, а под окнами вьют гнездо аисты. Полет фантазии воспитателей безграничен.

Все на своем месте – куры на насесте, снопы с колосьями у мельницы.

- Этому коробу больше ста лет. Он стоит возле мельницы, потому что в таких коробах в старину хранили муку и зерно, - рассказала заведующая детским садом №92 г. Минска Татьяна Козловская.

Не обязательно разрушать, чтобы создать. В школе №58 высохшая слива со сказочными осами стала основным элементом формулы сада, разгадать которую с удовольствием решили члены жюри.

В этой школе петуньи распустились даже на крыше, а из окна не площадь, но символичная клумба видна. Море цветов легли у подножия памятника минским подпольщикам братьям Евдокимовым.

- Алые сальвии на переднем плане и красные георгины на заднем – они символизируют победу белорусского народа над фашистскими захватчиками, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе СШ №58 г. Минска Полина Силина.

Учителя 24-й гимназии постарались на славу и славу завоевали. На пейзаж с улыбкой смотрят даже лягушки, сидящие на мосту.

- Например, эту лошадку сделал учитель физической культуры, - рассказала директор минской государственной гимназии-колледжа №24 Татьяна Лукша.

Поделом и награда будет. Самых талантливых садовников в столице будут чествовать 12 сентября в праздник города.

Работники ЖЭУ соорудили оригинальное водно-декоративное устройство во дворе дома по улице Якуба Коласа. В ход дизайнеры пустили то, что верой и правдой служило жителям близлежащих домов не один десяток лет - старую чугунную ванну и насос от стиральной машины. Конструкцию дополнили камнями, цветами и скульптурами животных и сказочных персонажей. Бюджет минимальный, а радости жителей двора и влюбленных парочек нет предела.

- Мы с работниками ЖЭСа подумали о том, чтобы была поставлена детская горка. Делали клумбу и решили, чтобы все-таки был небольшой фонтанчик для того, чтобы было веселей в этом дворе. Мы взяли старую ванну и обложили ее камнями, - рассказал директор ЖЭУ №65 Виктор Данилович.

ЧУДО-ДЕРЕВО

Местной достопримечательностью успело стать и дерево, которое умудрилось вырасти прямо в подземном переходе. Даже мрамор и цемент могут стать плодородной почвой. Росток чудо-дерева пустил корни в подземном переходе. Вход в метро стал импровизированной теплицей для незапланированной рассады. Непонятно, откуда деревце берет силу в бетоне, зато ясно, что ботаническая диковинка никому не мешает, а, наоборот, добавляет улыбок.

РЕМОНТ ДОРОГИ ЗАВЕРШЕН

Ремонт на Ульяновской подходит к завершающему этапу и ненужные декорации отправляются на следующий объект. В выходные транспорт пошел в объезд и результат налицо – новый асфальт на радость водителям авто. А вот машинистам трамваев придется подождать, работа на рельсах в самом разгаре.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Город находится в предвкушении праздника, а столичные школы с волнением ожидают начала учебного года. Впрочем, большинство из них уже полностью готовы к 1-му сентября, о чем свидетельствуют специальные паспорта, выданные Министерством образования. У остальных школ в Заводском, Фрунзенском и Советском районах еще есть неделя на то, чтобы завершить ремонт в столовых и спортивных залах и заасфальтировать площадки на территории.

- На сегодняшний день подписано 229 паспортов готовности. Девять учебных учреждений находятся в стадии капитального ремонта, поэтому здесь паспорта готовности не подписываются. С их учетом процент готовности учреждений составляет 97, - рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Владимир Щербо.

17 АВГУСТА В ИСТОРИИ МИНСКА

В 1805 году император Александр I издал указ об открытии в Минске временного военного госпиталя на 150 мест (сейчас это Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Республики Беларусь). 17 августа 1941 года открылся Свято-Преображенский монастырь. А ровно 53 года назад Комаровскую площадь переименовали в площадь Якуба Колоса, а Логойский тракт – в улицу имени писателя.