1600 километров из Иваново в Иваново

Такова протяжённость пробега из российского областного центра в местечко в Гомельской области.

12 легкоатлетов, среди которых есть ветераны и молодёжь, несколько дней назад начали свой марафон в российском регионе - от памятника героев фронта и тыла. Преодолев уже более половины пути, сегодня спортсмены ступили на территорию Беларуси.

Их маршрут пролегает по боевому пути 332-ой дивизии, которая принимала участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пробегом по дорогам войны, организаторы акции хотят привить молодёжи двух братских стран военно-патриотическое воспитание, а также привлечь молодое поколение к занятиям спортом.

