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160 тысяч жилых домов не введены в эксплуатацию с целью доведения их до 100%-го качества

06 сентября 2010 18:45
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Викторовна Архипова

Что нужно сделать, чтобы свести недоделки к минимуму?

160 тысяч за полугодие мы не ввели жилых домов с целью доведения их до качества и 100%-й готовности к заселению. Такая задача поставлена и Госстройнадзору, и всем нашим службам, и заказчикам, и подрядчикам. Сегодня акты приемки в эксплуатацию подписываются только при полной готовности дома. Мы на это нацелились, и с этого пути никто сворачивать не будет.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

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