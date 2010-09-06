160 тысяч жилых домов не введены в эксплуатацию с целью доведения их до 100%-го качества

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Викторовна Архипова

Что нужно сделать, чтобы свести недоделки к минимуму?

160 тысяч за полугодие мы не ввели жилых домов с целью доведения их до качества и 100%-й готовности к заселению. Такая задача поставлена и Госстройнадзору, и всем нашим службам, и заказчикам, и подрядчикам. Сегодня акты приемки в эксплуатацию подписываются только при полной готовности дома. Мы на это нацелились, и с этого пути никто сворачивать не будет.

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