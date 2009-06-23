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160 единиц спецтехники, 40 летательных аппаратов, более четырех с половиной тысяч человек

23 июня 2009 14:11
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Беларусь готовится к военному параду, посвященном Дню независимости.

В нынешнем шествии сразу несколько масштабных эпизодов – пешие расчеты, парад современной и раритетной военной техники и демонстрация навыков белорусских пилотов. Кстати, только длина колонны достигнет почти двух километров.

Зрители впервые увидят на ходу отреставрированный танк БТ-7, рядом с ним пройдут легендарные «Катюши» и боевые установки 21 века. Ветераны проедут на автомобилях, стилизованных под технику времен войны.

Не менее масштабными будут и все остальные праздничные мероприятия. Их запланировано более 50-ти. А новая сцена у Стеллы «Минск-город» герой позволит увидеть гала-концерт еще большему количеству зрителей.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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