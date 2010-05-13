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16 телят погибли минувшей ночью под колёсами железнодорожного состава

13 мая 2010 13:42
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ЧП произошло в Петриковском районе на участке железнодорожной станции Копцевичи-Муляровка.

Животные принадлежали одному из сельхозкооперативов области. Летний загон, где они содержались, находится в двух с половиной километрах от железной дороги. Каким образом выбрались телята и почему в это время отсутствовал сторож, сейчас выясняют.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:
Настораживает тот факт, что гибель скота, оставленного без присмотра, — это не единичный случай. Как минимум за последние два года это уже третий инцидент, зафиксированный в нашей области.

Состав повреждений не получил. Железнодорожное сообщение в Брестском направлении не нарушено. График движения поездов остался прежним.

# общество # происшествия

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