16 ноября начнется прием заявок на кириллические доменные имена

Доменные имена на разных языках мира, не использующих латинский алфавит, — в том числе, и на кириллице — появятся в интернете уже в следующем году.

Международная организация Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), занимающаяся регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета, ранее одобрила планы по использованию нелатинских алфавитов в написании не только самих доменных имен, но и доменов верхнего уровня (.com, .org, .ru, .info и др.).

На данный момент, несмотря на то, что некоторые элементы веб-адреса можно записывать без использования латиницы, для доменов верхнего уровня используется только латинский алфавит. Сейчас больше половины пользователей, которых в мире насчитывается около 1,6 млрд, говорят на языках, использующих в своей письменности нелатинские алфавиты, отмечает «Интерфакс».

Предполагается, что прием заявок на новые домены начнется 16 ноября, а первые доменные имена без латиницы появятся уже в середине 2010 года. Как сообщается, ICANN обеспечит использование еще 16 алфавитов, включая кириллицу, традиционные и упрощенные китайские иероглифы, корейское фонетическое письмо хангыль и иврит. В ближайшие годы будут также добавлены десятки других языков.

По мнению экспертов организации, доменные имена без использования латиницы станут самым крупным нововведением за всю историю Всемирной паутины. Главной задачей разработчиков в этой связи было создание системы, которая сможет распознавать имена сайтов и идентифицировать их с соответствующими IP- адресами ресурсов.