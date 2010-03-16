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16 марта – очередной этап избирательной компании – начало регистрации кандидатов

16 марта 2010 07:39
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Процедура продлится по 25 марта.

Со дня регистрации кандидат вправе приступать к предвыборной агитации. В частности, в уведомительном порядке может проводить собрания, митинги и пикеты в определенных местными органами власти местах, встречаться с избирателями, распространять листовки и выступать по радио. Каждый из кандидатов получит право на одно пятиминутное бесплатное выступление. Эфирное время кандидатам в депутаты Минского городского и областного Советов депутатов предоставят радиостанция «Столица», остальные выйдут в эфир областных телерадиокомпаний.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Как правило, в сельский поселковый совет выдвигается по одному кандидату на одно депутатское место. А вот уже на уровне области, на уровне города Минска, на уровне городов областного подчинения, как правило, альтернатива существенная. Здесь бывает и по два, по три кандидата на один депутатский мандат. И естественно, здесь конкуренция будет более такой жёсткой, а следовательно – выборы будут более интересными.

# общество

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