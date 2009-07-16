16 июля в истории Великой Отечественной

Хроника победного шествия.

65 лет назад в ходе Белостокской и Вильнюсской операций войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили Гродно. 16 июля 1944-го мирная жизнь началась в правобережной части города, а 24 июля освободили и занеманскую часть. Соединениям и частям, которые отличились при взятии города, присвоены почетные наименования «Гродненские».

Сегодня в областном центре к памятникам и воинским захоронениям возложат венки и цветы. Пройдет митинг и парад войск Гродненского гарнизона, а также праздничное дефиле духовых оркестров МЧС и погранвойск.

Желающих побольше узнать об истории своего города пригласит на бесплатную экскурсию по знаковым местам волшебный троллейбус. На центральных улицах развернется город мастеров, торговые палатки. Вечером гродненцев и гостей города ожидают гуляния, а завершит день праздничный фейерверк.