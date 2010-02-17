16 февраля в истории Минска

Абсолютным чемпионом стала скотч-терьер по кличке Сейди.
Они выступают против планов правительства заморозить жалования и уменьшить бонусы.
Схему так называемого «серого заработка» задержанные придумали, пользуясь своим служебным положением. Руководители одного из подведомственных строительных предприятий на протяжении трёх лет оформляли фиктивные договоры подряда на выполнение различных разработок.
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