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16 февраля в истории Минска

17 февраля 2010 13:44
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Чем этот день запомнился минчанам – в традиционном опросе.Творить прекрасное – стремление не только художников. Сегодня мы решили спросить у минчан, а какой след они собираются оставить в истории города.
# общество

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