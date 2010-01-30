1500 парковочных мест подготовили для поклонников хоккея на «Матч всех звезд»

Основную часть автомобилей разместят на трехуровневом крытом паркинге за «Минск-Ареной». Он рассчитан на тысячу машиномест. Остальные 500 будут парковаться по обе стороны дороги на улице Тимирязева от Радужной до Нарочанской.

Площадь автостоянки ограничена, поэтому милиция призывает фанатов пересесть на общественный транспорт. В этот день предусмотрен резерв. Введен специальный маршрут троллейбуса № 10-Д, который будет курсировать от станции метро Пушкинская до Веснянки. В два раза больше станет автобусов №1, они будут следовать от Цнянки до вокзала. В маршруте 576 и 589 автобусов завтра появится остановка «Минск-Арена». А от Ждановичей до Кульман пустят комфортабельный 44 автобус.

Напомним, программа на льду «Минск-Арены», а это мастер-шоу, церемония открытия комплекса и «Матч всех звезд», начнется в 12.00.