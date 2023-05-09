150 праздничный локаций ко Дню Победы подготовили в Минске. Побывали на самых впечатляющих из них

Новости Беларуси. От исторической реконструкции и полевой кухни до средневековых танцев и воинского эшелона. 150 праздничных программ подготовили в Минске ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Квесты, конкурсы и интерактивные площадки работали не только в центре, но и в каждом районе столицы. О том, как Минск отметил великий и знаковый день для каждого белоруса – в сюжете Алеси Ивановой.

Любимые песни военных лет, солдатская каша, множество конкурсов и интерактивных площадок. Минчане с размахом встретили День Победы. По традиции местом притяжения жителей и гостей столицы стал центр города. Тематические локации растянулись от Дворца спорта и до комплекса «Минск – город-герой». Отметить День Победы на столичные улицы вышли целыми семьями, многие даже приехали из-за рубежа. Фотозоны, праздничная ярмарка и концерты. Посмотрели, как отмечают День Победы в центре Минска. Не только шумно и весело, но еще и вкусно. Особую атмосферу праздника создали ароматы свежеприготовленных блюд. В распоряжении минчан – кухни разных народов мира.

Алеся Иванова, корреспондент:

Одна из самых масштабных ярмарок развернулась по традиции на площадке у Дворца спорта. Здесь для минчан и гостей столицы устроили настоящий гастрономический тур. Кулинарные изделия на любой вкус и кошелек не оставили равнодушным ни одного отдыхающего. Помимо многочисленных фудкортов, гостей праздника также удивляли народным мастерством. Продукцию собственного производства представили порядка 40 ремесленников, кстати, не только из Беларуси. На выбор – дизайнерская одежда, предметы интерьера и гончарная посуда.

Еще одна праздничная локация – парк Победы – удивляла минчан своим особым колоритом военного времени. В партизанский быт гостей праздника окунули историческая реконструкция, выставка военной техники и полевая кухня.

Ярко и интересно отметить праздник можно было не только в центре. Для своих жителей каждый район города подготовил уникальную программу. Например, в парке Горького организовали конкурс танца «Сиреневый вальс Победы». Также у гостей Партизанского района была возможность примерить на себя роль милиционера и сесть за руль служебного авто.

Интересную программу подготовил для своих юных жителей и Первомайский район. В честь Дня Победы Детская железная дорога отправила ребят в тематический рейс, стилизованный под военный эшелон. Маленькие пассажиры направились на «партизанскую поляну» – остановочный пункт «Сосновый бор». Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге. Подробности здесь.