15 убийств в Беларуси совершили иностранцы

По данным Национального статистического комитета, число лиц, прибывших в текущем году в страну на постоянное проживание, составило более 16,6 тысячи человек, а количество выбывших из страны – около 6,5 тысячи.

Всего же на учете в органах внутренних дел состоит порядка 130 тысяч иностранных граждан и около 8 тысяч лиц без гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание. Основное количество иммигрантов составляют россияне, украинцы, казахи и литовцы.

За 11 месяцев этого года на белорусской территории задержано 10 групп незаконных мигрантов общей численностью 43 человека (в основном это граждане Вьетнама, Индии, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана и др.). Всего же за этот период к административной ответственности за нарушения правил пребывания привлечено порядка 14 тысяч иностранцев. В отношении 1,9 тысячи зарубежных гостей вынесены постановления о депортации, из них 872 выдворены под конвоем.

Вместе с тем в текущем году иностранными гражданами в Беларуси совершено более двух тысяч преступлений (среди которых 15 убийств, 26 тяжких телесных повреждений, 11 изнасилований, 18 разбоев, 69 грабежей и др.), сообщает «Р».