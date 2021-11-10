1,5 млн доз препарата Vero Cell прибудет в Беларусь из Китая

Новости Беларуси. В Беларусь из Пекина поступит очередная партия вакцины против COVID-19. К нам прибудет 1,5 миллиона доз препарата Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Треть китайская сторона предоставила в качестве гуманитарной помощи, а миллион доз доставляется в рамках закупки.

Самолет Вооруженных Сил Беларуси вылетел из Пекина в Минск. Протяженность маршрута военного транспортника составит более 13 тысяч километров. За 20 часов полета экипаж пересечет пять часовых поясов. Ожидается, что на аэродром Мачулищи борт прибудет в районе полуночи.