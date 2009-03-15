15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

Его девиз в нашей стране – "Продукты для здорового питания".

Таким образом, специалисты хотят привлечь внимание белорусов к качественной и натуральной пище. Последние исследования показали – в рационе белорусов преобладают продукты с повышенным содержанием жиров и углеводов, хотя у большинства отечественных предприятий – сертификаты, которые подтверждают самое высокое качество продукта.

Что кушать на завтрак, обед или полдник ученики столичной гимназии№16 выбирают с вечера. Через стол заказов. На выбор-3-4 комплекса. А можно заказать и то, чего и вовсе нет в меню. Экзотики повара не обещают, но традиционное белорусское блюдо – драники – приготовят.

Здоровое питание в школе на особом контроле. Лавочку с чипсами и кириешками давно прикрыли. Вместо нее – буфет с соками, фруктами и даже медом. В корне поменяли и технологию приготовления пищи. Теперь жареным если и пахнет, так у классной, а не разделочной доски.

Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. В последнее время, отмечают специалисты, белорусский рынок все чаще завоевывают натуральные продукты. То есть продукты из натурального сырья без применения методов генной инженерии и искусственных пищевых добавок. Пока предприятий, получивших право маркировки знаком "Натуральный продукт" в Беларуси 30. И с каждым годом их количество увеличивается. А значит, улучшается качество продуктов и возрастает доверие потребителей.

Гормолзавод № 1 в числе первых получил право называть свои продукты натуральными. Кисельных берегов на предприятии не обещают, а вот молочные реки пожалуйста. Сегодня здесь производят более 300 наименований молочной продукции. Причем акцент делают на качество и натуральность. Может быть поэтому продукция востребована не только на белорусском рынке, но и за рубежом.

Согласно последним исследованиям в рационе белорусов преобладают продукты с излишним содержанием жиров и углеводов. И как ни странно от ожирения страдает 20% населения Беларуси. Такую печальную статистику специалисты намерены изменить. Первые сдвиги уже есть. В прошлом году потребление молочных продуктов в Беларуси увеличилось на 10 %, на 6% мяса, на 4% овощей. Причем акцент отечественный производитель делает на качественный продукт без искусственных пищевых добавок.

В Беларуси на государственном уровне Всемирный День защиты прав потребителя отмечается в 10 раз. И все 10 лет общественные организации не перестают напоминать: у потребителя всегда есть выбор. В этом основной закон потребления.