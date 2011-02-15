15-летняя школьница, выпивающая в 10 раз больше положенного, попала на страницы британских СМИ

15-летняя британская школьница выпивает каждую неделю 15 литров сидра, 10 банок пива и пол-литра водки. Доза алкоголя, поступающего в организм девушки, превышает в 10 раз максимальную недельную норму, которую еще разрешают врачи. Кроме этого она выкуривает 20 сигарет в день. Два месяца назад девушка попала в больницу.

Никола Вивер, школьница:

Это нормально для моего возраста. Выпивать клево, я не планирую останавливаться. Ведь тогда мне будет скучно.

Никола живет с мамой и сводными братьями-сестрами в городе Бридлингтон (графство Йоркшир). Девушка полагает, что она сознательно использует алкоголь, чтобы приглушить в себе чувство опустошенности в связи с уходом отца из семьи, когда ей было 5 лет, сообщает ctv.by со ссылкой на Closer. Отрывки из статьи сегодня перепечатал британский таблоид Daily Mail на своем сайте.

Никола Вивер, школьница:

Алкоголь стал выходом, когда мне было плохо.

Девушка стала активно прикладываться к бутылке с 14 лет. Тогда же начала прогуливать уроки с друзьями. Теперь она ходит на занятия только два раза в неделю. Остальные три дня она пропивает с друзьями деньги, которые зарабатывает в субботу.



Ее мать, пытаясь остановить дочь, даже распространила в местных пабах и барах изображения дочери, чтобы хоть как-то остановить этот неконтролируемый процесс. Однако дочь осталась непоколебимой.

Никола Вивер, школьница:

Что ж, буду покупать в магазинах.



Недавно Никола попала в больницу после того, как выпила слишком много на одном из мероприятий, посвященном памяти погибшего знакомого ее матери. Вспоминая те события, она говорит, что «шокирована тем состоянием, в котором оказалась». Не более того.

Сегодня девушка продолжает регулярно опустошать не менее 6 литров пива, в том числе по субботам не менее четырех банок пива.

Никола Вивер, школьница:

Я не алкоголичка. Я всегда была здоровой. Я живу ради сегодняшнего дня, а не завтрашнего.



Владимир Казанков