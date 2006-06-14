15 июня начинается прием документов для поступления в ПТУ

Нынешняя вступительная кампания будет осуществляться в основном по среднему баллу аттестата. Но на самые престижные профессии введены вступительные экзамены. Более пяти человек на место ожидается по специальностям повар, бармен, слесарь-авторемонтник, водитель и парикмахер. Сегодня в стране дефицит квалифицированных рабочих кадров, причем как по уровню образования, так и по профессиям. В 2005 году менее трети от общего количества рабочих имели профессионально-техническое образование. Более половины из них имели только школьные аттестаты. В нынешнем году свыше 80% поступающих в ПТУ будут приняты по договорам о подготовке специалиста для определенной организации. Так наниматель делает заказ на будущих рабочих, взяв молодого специалиста для прохождения практики и в дальнейшем предоставив ему место работы.