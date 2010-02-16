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15 февраля в истории столицы

16 февраля 2010 14:42
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15 февраля 1945 года в город прибыло 9 трамвайных вагонов, которые прислали трудящиеся Ленинграда. Это событие стало значительным, потому что после войны трамвай был чуть ли не единственным общественным транспортом в городе.В 1965 году на площади Свободы, 2 была установлена мемориальная доска в честь героя Советского Союза Фрица Шменкеля. Надпись на ней была сделана золотыми буквами. Благодаря своей материальной ценности драгоценной памятной доске удалось продержаться всего несколько лет.
# общество

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