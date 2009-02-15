15 февраля на всем постсоветском пространстве отмечают 20-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Эта война длилась более 9-ти лет, став самой продолжительной в 20-м веке. Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около 800 из них домой так и не вернулись.

Судьба 12-ти – до сих пор не известна. В республике сегодня проживает около 25-ти тысяч ветеранов боевых действий на территории других стран, и большинство из них – воины-афганцы. Им, и родственникам погибших государство оказывает поддержку.

По всей Беларуси сегодня вспоминали не вернувшихся с той войны. По традиции боевые товарищи и родственники пришли на кладбища почтить память погибших при исполнении интернационального долга. К подножию памятников легли цветы и венки. Митинги-рэквиемы прошли по всей республике.

С 20-ти-летием вывода советских войск из Афганистана участников боевых действий поздравил Президент Беларуси – Александр Лукашенко. "В условиях смертельной опасности сыновья нашей Родины мужественно и стойко выполняли боевые задачи, стремясь принести на афганскую землю мир и покой... От войны пострадали тысячи белорусских семей. Мы разделяем боль матерей и вдов, преклоняемся перед светлой памятью погибших героев, выполнявших свой интернациональный долг", – говорится в поздравлении главы государства. Президент пожелал воинам-интернационалистам, их родным и близким – крепкого здоровья, счастья, мира и оптимизма.

К монументам погибшим воинам-интернационалистам сегодня несут цветы и в России. Афганская война унесла жизни почти 15-ти тысяч советских солдат и офицеров. В Москве ветераны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата и памятнику воину-интернационалисту на Поклонной горе. А вечером в Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт.