15 декабря в Беларуси стартует благотворительное мероприятие «Наши дети»

У добра и милосердия нет границ, ему все возрасты покорны. Чтобы маленькие белорусы почувствовали чудо, а взрослые исполнили заветные мечты, о которых ребята пишут Деду Морозу, уже более 25 лет по инициативе Александра Лукашенко в Беларуси проводится благотворительное мероприятие «Наши дети». В 2023 году ее формат обновлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный старт сегодня, 15 декабря, в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще. В режиме реального времени подключатся регионы. Таким образом эта благородная инициатива начнет свой путь по стране и будет продолжаться до 15 января, окружая заботой и вниманием максимальное количество участников. Отличительная черта мероприятия еще и в том, что кроме визитов взрослых к детям, состоятся яркие незабываемые торжества на самом высоком уровне: это и благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики, Республиканский новогодний бал и «Главная елка страны» с участием Президента.