14 затворников в Пензенской области вышли из землянки

Среди них и 4 белоруса. Под землей остается пятеро наших соотечественников, в том числе двое детей. С ноября прошлого года они находились в добровольном заточении. Покинуть убежище им пришлось после очередного обвала пещеры. Среди освободившихся - и двое детей. Во главе вышедшей группы - затворник по фамилии Недогон. Его называют самым "проблемным". Освободившихся отвезли на автобусе к нему домой, чтобы те продолжили затворничество, но уже на земле.



К подтоплению пещеры спасатели МЧС готовились. Накануне они укрепили свод ветками и деревьями, а также провели внутрь землянки воздуховодную трубу. К обеду, когда ситуация стала критической, спасателям начали помогать сами затворники. Еще до наступления темноты все работы по расчистке подхода к пещере были завершены.



По словам вице-губернатора области, все пензенские затворники настроены покинуть пещеру завтра. Переговоры с ними по их же просьбе прекращены. Люди подземелья устали и хотят провести в молитвах последнюю ночь.