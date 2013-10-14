14 октября – День матери. С праздником женщин поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День матери отмечают в Беларуси 14 октября. Женщин с праздником поздравил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Постоянная поддержка материнства и детства, укрепление в обществе статуса традиционных ценностей супружества, авторитета матери и отца, формирование у молодежи уважительного отношения к женщине – продолжательнице рода, хранительнице семейных устоев и морали – являются приоритетными направлениями нашей идеологии и социальной политики.
В нашей стране этот праздник отмечают уже в 18-й раз, и за это время высшей награды материнской доблести – ордена Матери – удостоены почти 7,5 тысяч женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей.
В 2013 году награды получили около 300 белорусских мам. Всю неделю женщины были в центре особого внимания. Их чествовали, вручали подарки. Но самая главная награда – искренние слова от своих малышей.
Дети:
Моя мама добрая, хорошая, всегда поддерживает.
Я ей нарисовал рисунок такого очень хорошего зверька, думаю, ей очень сильно понравится. Она придёт в мою школу, и я ей расскажу очень длинный красивый стишок.
Мы с папой купим цветы, подарим маме. Купим открытку.
Моя мама красивая, хорошая и добрая. Я с мамой хожу в бассейн и с папой на борьбу.
Чествовали матерей 14 октября и в Правительстве. Там прошел торжественный приём. Вице-премьер Анатолий Тозик вручил памятные подарки. Среди приглашенных – многодетные мамы, педагоги, врачи и передовики производства со всех областей республики.
Галина Гульницкая, многодетная мать:
Я очень рада, что сегодня меня пригласили на этот приём. Ощущаю такой подъём какой-то, гордость и ещё раз радуюсь тому, что я всё-таки родила четверых детей, что я мама. Желаю всем женщинам: рожайте, девочки, пока можете.
К слову, в этом году впервые отмечать этот праздник будут более 37 тысяч женщин. В нашей стране увеличивается рождаемость вторых и третьих детей в семьях. Всего в прошлом году родилось свыше 115 тысяч детей.
Для нашей республики, как и для многих европейских стран, характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первенца. Так, для Беларуси это примерно 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.