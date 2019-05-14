14 мая «Пламя мира» побывает на Каменецкой башне и в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Огонь вторых Европейских игр 14 мая путешествует по Каменецкому району, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут эстафеты «Пламени мира» пролегает по знаковым местам. Символ Игр поднимут на Каменецкую башню, самую высокую в Беларуси. К встрече делегации готовятся и в Беловежской пуще. В заповедник огонь доставят после обеда. Принимать гостей будет главный Дед Мороз Беларуси.