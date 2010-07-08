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13 районов Гомельской области приступили к жатве

08 июля 2010 06:30
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Массовую уборку зерновых в регионе начнут в ближайшие несколько дней. На Гомельщине тоже рассчитывают на хороший урожай. С каждого гектара здесь пока собирают по 31 центнеру. Это больше, чем в прошлом году. Начало лета было жарким, поэтому хлеб созрел немного раньше обычного. Правда, в некоторых районах засуха повредила посевы. Эти поля убираются в первую очередь. Так же на Гомельщине активно идет заготовка рапса. Уже убрано четверть посевов. В целом отдача рапсовых полей ожидается на порядок выше: участки с потенциально высокой урожайностью еще ждут своего часа. На очереди и массовая уборка ярового ячменя.
# общество

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