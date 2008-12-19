Прямой эфир

13 печатных изданий религиозного характера, которые распространялись на территории Беларуси, признаны экстремистскими

19 декабря 2008 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это решение было принято сегодня судом Советского района Минска. Среди них четыре издания белорусского предприятия "Христианская инициатива". Четыре книги были отпечатаны в нашей стране, остальные - в России другими издательствами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси. Поводом для проверки послужило обращение Синода Белорусского экзархата Русской православной церкви. Обращение было подписано лично Митрополитом Филаретом. В изданиях преднамеренно унижались евреи и люди иудейского вероисповедания, сталкивались интересы православных и иудеев. Также содержались призывы к вооруженной борьбе, некорректные высказывания в отношении представителей католической веры.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 декабря 2008 15:13

Дед Мороз приехал в белорусскую столицу

19 декабря 2008 15:13

Во время зимних каникул белорусские дети смогут выезжать на оздоровление за рубеж

19 декабря 2008 14:51

Гололед усугубил обстановку на дорогах