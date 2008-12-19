13 печатных изданий религиозного характера, которые распространялись на территории Беларуси, признаны экстремистскими
Это решение было принято сегодня судом Советского района Минска.
Среди них четыре издания белорусского предприятия "Христианская инициатива". Четыре книги были отпечатаны в нашей стране, остальные - в России другими издательствами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси. Поводом для проверки послужило обращение Синода Белорусского экзархата Русской православной церкви. Обращение было подписано лично Митрополитом Филаретом. В изданиях преднамеренно унижались евреи и люди иудейского вероисповедания, сталкивались интересы православных и иудеев. Также содержались призывы к вооруженной борьбе, некорректные высказывания в отношении представителей католической веры.