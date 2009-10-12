13 октября у минского трамвая юбилей

Ему исполняется 80 лет.

С первых же дней трамвайные вагоны ежедневно перевозили по улицам белорусской столицы 18-19 тысяч пассажиров. За пять лет со дня пуска проложили семь маршрутов, общая протяженность стального пути достигла 33 километров. К концу 1934 года парк имел 56 вагонов. На одного жителя города приходилось 280 поездок в год (к тому времени население Минска составило около 190 тысяч человек). В 1939 году общая длина эксплуатационных путей минского трамвая в одноколейном исчислении составляла 36,8 километра, парк состоял из 70 пассажирских вагонов, перевезено было 50 миллионов платных пассажиров.

Во время Великой Отечественной войны трамвайное хозяйство было разрушено и разорено. Парк подвижного состава уничтожен, уцелело лишь несколько вагонов. Период с 1944-го до середины 1947 года - самый тяжелый для минского трамвая. Возобновлению трамвайного движения в Минске активно содействовали москвичи и ленинградцы.

Сегодня по улицам белорусской столицы курсируют 160 единиц этого экологически чистого вида транспорта. Протяженность маршрутной сети составляет почти сто километров, сообщает агентство «Минск-Новости».