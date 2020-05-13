13 мая. Новую статистику по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси

Новости Беларуси. На 13 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 7 711 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз коронавирус.
Зарегистрированы 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Беларуси проведено 296 380 тестов.
Скончались 146 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
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