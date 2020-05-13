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13 мая. Новую статистику по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси

13 мая 2020 12:29
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Новости Беларуси. На 13 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 7 711 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз коронавирус.    

Зарегистрированы 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство здравоохранения.     

Всего в Беларуси проведено 296 380 тестов.     

Скончались 146 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.    

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы (читать далее).     

# Коронавирус # общество

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