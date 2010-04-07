13-летний калифорниец отправился покорять Эверест

Тринадцатилетний житель США Джордан Ромеро намерен совершить восхождение на Эверест. Если подросток из Калифорнии преуспеет, он станет самым юным покорителем высочайшей горы на планете.

Компанию Джордану составит его отец и подруга отца – оба опытные путешественники, помогавшие Джордану подготовиться к восхождению, сообщает Associated Press.

На счету самого Джордана уже есть некоторые достижения в области альпинизма: в частности, в возрасте десяти лет он стал самым молодым американцем, взобравшимся на Килиманджаро – высочайшую гору Африки. После этого он покорил еще четыре пика, входящих в список высочайших гор мира, в том числе пик Маккинли на Аляске. По плану Ромеро должен был отбыть из США в Непал уже вечером в понедельник, 5 апреля.

Экспедиция Джордана Ромеро, его отца Пола и Карен Лундгрен, которых будут сопровождать три проводника-шерпы, обойдется в 150 тысяч долларов США. В настоящее время самым молодым покорителем Эвереста считается Темба Чери из Непала, который поднялся на гору в 2001 году, когда ему было 16 лет, и при этом потерял из-за обморожения пять пальцев на руках.