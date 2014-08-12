13 августа подведут итоги конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Содружества»

Новости Беларуси. «Воин Содружества». Финал конкурса военно-профессионального мастерства стартовал 10 августа в Минске. Он собрал военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана и России.

Александр Гура, председатель организационного комитета Международного конкурса «Воин содружества»:

Конкурс направлен не только на популяризацию службы по контракту, но и на укрепление дружественных связей между военнослужащими наших армий, взаимоуважения, доверия и понимания.

Давид Оганнесян, участник международного конкурса «Воин Содружества» (Армения):

Я в Беларуси первый раз. Организация на высоком уровне, на профессиональном уровне. Соперники очень хорошие.

Помимо участия в соревнованиях, конкурсанты ознакомятся с историей и культурой Беларуси, посетят мемориальный комплекс «Хатынь», Национальную библиотеку и «Линию Сталина».

10 августа гости оценили экспозиции музея истории Великой Отечественной войны, а также продемонстрировали свои знания военной истории в интеллектуальном состязании «Эрудит».

11 августа определился сильнейший в военно-спортивной номинации «Атлет».

12 августа лучших определили в двух номинациях: «снайпер» и «профессионал». Если в первом состязании было достаточно попасть по мишеням, то во втором — от военнослужащих требовались недюжинные способности. Солдаты и сержанты преодолевали боевую полосу препятствий, собирали автоматы, метали гранаты и примеряли костюмы химзащиты.

А вот 13 августа поведут итоги конкурса.

В 2014 году соревнования проводятся в Минске и приурочены к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Гура, председатель организационного комитета Международного конкурса «Воин содружества»:

Будет предоставлена возможность прикоснуться к святым местам, нашим общим святыням, которые бережно хранит наша страна. К истории, к культуре нашей Родины. Они прошли отборочный тур у себя на Родине. По итогам отборочных состязаний победители участвуют в финале Международного конкурса «Воин содружества».