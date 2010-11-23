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125 лет одному из самых старых зданий Минска – бывшее депо Минского вольно-пожарного общества

23 ноября 2010 19:18
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Построено здание в 1885 году, на углу Преображенской и Ново-Романовской улиц (ныне Городской Вал). Спасатели-добровольцы размещались в нем до 1937 года, после чего здание передали профессиональным пожарным.

Пять лет назад депо присвоен порядковый №1. Сейчас здесь размещается пожарная часть Центрального района и Музей пожарной славы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Боровцов, заместитель председателя минского городского совета Белорусского добровольного пожарного общества:

Это памятник всей столицы, многие минчане его знают. С новой экспозицией музея у минчан, прежде всего школьников, будет прекрасная возможность познакомиться с историей пожарно-спасательного дела, начиная с указа Императора и до наших дней.

# общество # Здания Минска

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