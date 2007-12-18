125 лет назад в Беларуси впервые прозвенел телефонный звонок

Первый аппарат появился во Дворце графа Паскевича.

Разговаривал аристократ только с работниками собственной фабрики и фальварком. Сейчас телефон не только не роскошь, но и почти не средство связи. Граф выложил "кругленькую" сумму денег за революционный аппарат, которым пользовались только самые богатые люди планеты. К двум рупорам прилагалась инструкция с ценными советами, например, такая: "не слушать ртом и не говорить ушами". Представитель "голубой крови" связывался лишь с работниками фабрики и собственным фольварком.

Отголосок жизни капитализма, спустя десятилетия, стал изобретением для пролетарского народа. По такому же телефону Ленин звонил в Смольный и созывал движения революционеров. На том конце провода он всегда слышал приятный женский голос, который соединял его с нужным абонентом. Это были телефонные барышни, так они и назывались. Девушки были прилежно воспитаны, хороши собой и говорили не нескольких языках.

Середина 90-х - о самое время, когда помимо штанов-бананов или варёнок-джинсов главным атрибутом благополучия и преуспевания был мобильный телефон, размерами которого только гордились. Сейчас в файлах компактного телефона у него больше мелодий и заметок в записной книжке.

Любой человек уже не представляет жизни без обычного телефона стационарного, либо мобильного. Говорят, что в Беларусь грядет третье поколение сотовой связи. И телефонов, по которым можно будет только разговаривать, совсем не станет. А привычный стандарт GSM перепрогрессирует в новый формат - когда люди из мобильных телефонов будут не только вещать, но и видеть, как на том конце провода выглядят.