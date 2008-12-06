124 иска о выселении должников подали в суд коммунальные службы Витебской области

По решению инстанций 23 неплательщика уже поменяли свои квартиры на жилье поскромнее, а 15 – и вовсе лишились крыши над головой.

Выселение – крайняя мера. К ней приходиться прибегать лишь в том случае, когда другие меры воздействия уже не помогают.

В этом доме судебные исполнители – частые гости. Жильцы не платят за коммунальные услуги больше двух лет. Экскурсия по комнатам и исполнители фиксируют: имущества, которое можно было бы списать на погашение долга, здесь нет. Хозяин послушно подписывает бумаги. Он бы и рад заплатить. Да нечем. Безработный. Заработанных денег едва хватает на еду.

Неплательщики неисправимы. Полтора месяца назад в однокомнатную квартиру пересилили семью из просторной двухкомнатной. Сегодня они снова в списках должников. Судебные исполнители в их двери так и не достучались. В борьбе с неплательщиками все средства хороши. Но когда призывы к совести должников безответны, коммунальщики действуют через суд.

Конечно, власти не планируют выселять людей на мороз. Выселение фактически означает переселение на худшую, но все же жилплощадь. Только отдавать свои квадратные метры никому не хочется. Даже если эти квадратные метры, скорее – берлога. Принудительное выселение за неуплату уже частая практика в судебном делопроизводстве. Только в Витебской области около полторы тысячи квартиросъемщиков с долгами трехлетней давности.