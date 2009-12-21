123 катка откроются для минчан к католическому Рождеству

В Минске все катки и лыжные трассы должны быть открыты для посетителей к католическому Рождеству. Такое поручение дал исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько на оперативном совещании в мэрии.

Начальник управления физической культуры, спорта и туризма горисполкома Михаил Юспа сообщил, что все 123 катка и 34 хоккейные коробки уже залиты. «Фактически работы завершены, осталось создать необходимую инфраструктуру — организовать пункты проката и заточки коньков», — сказал он.

Городская лыжероллерная трасса также вскоре сможет принять любителей зимнего отдыха: уже подготовлены 1,5 км, завтра специалисты приступят к обустройству кольца в 2,5 км. А в ближайшие дни во всех районах столицы предстоит проложить 25 лыжных трасс, сообщает БЕЛТА.

Он также добавил, что на трех центральных катках столицы (Октябрьская площадь, проспект Рокоссовского, проспект Победителей) проводятся спортивно-массовые мероприятия и показательные выступления, для желающих организованы мастер-классы.