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120 километров гирлянд. В Минске 15 декабря включат праздничную иллюминацию

15 декабря 2021 12:05
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Новости Беларуси. Белорусская столица вечером 15 декабря станет ярче. В Минске включают праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

120 километров гирлянд. В Минске 15 декабря включат праздничную иллюминацию-1

Тысячи огней зажгутся одновременно с включением уличного освещения. При ясной погоде это произойдет в 17:16 минут. В целом на световое оформление Минска в этом сезоне использовали около 120 километров гирлянд. Настроение будут создавать и объемные светящиеся фигуры. Их стало больше.  

120 километров гирлянд. В Минске 15 декабря включат праздничную иллюминацию-4

Например, около «Чижовка-Арены» установили огромные коньки, а недалеко от Дворца спорта засияют инсталляции зверей восточного календаря. К Новому году в городе установили 30 праздничных елей. Главная зимняя красавица по традиции разместилась у Дворца Республики.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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