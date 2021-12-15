120 километров гирлянд. В Минске 15 декабря включат праздничную иллюминацию

Новости Беларуси. Белорусская столица вечером 15 декабря станет ярче. В Минске включают праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская столица вечером 15 декабря станет ярче. В Минске включают праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи огней зажгутся одновременно с включением уличного освещения. При ясной погоде это произойдет в 17:16 минут. В целом на световое оформление Минска в этом сезоне использовали около 120 километров гирлянд. Настроение будут создавать и объемные светящиеся фигуры. Их стало больше.
Например, около «Чижовка-Арены» установили огромные коньки, а недалеко от Дворца спорта засияют инсталляции зверей восточного календаря. К Новому году в городе установили 30 праздничных елей. Главная зимняя красавица по традиции разместилась у Дворца Республики.