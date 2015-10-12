12 октября возле Минской ратуши открылась фотовыставка, на снимках которых запечатлены младенцы

Новости Беларуси. Взгляд на жизнь. 12 октября возле Минской ратуши под открытым небом в рамках социального арт-проекта открылась необычная фотовыставка. На снимках младенцы. Самой младшей фотомодели всего 3 дня, старшей — 14. Такой альбом организаторы собирали 8 лет, на рабочей пленке отснято более 400 новорожденных. Примечательно и то, что по другую сторону объектива были только фотографы-мужчины.

Такая экспозиция представлена в Беларуси впервые. Напомним, по всей стране проходит Неделя матери. Семейная политика лежит в основе общенациональной стратегии развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.