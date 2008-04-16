12 офицеров-кинологов из Вьетнама приехали учиться дрессуре у белорусских специалистов

Обучение они проходят в Могилеве в кинологическом центре внутренних войск МВД. Служебным собакам языковой барьер не помеха. Для овчарок главное, не на каком языке к ним обращаются, а в какой тональности. Поэтому учить команды на русском, инструкторы иностранных курсантов не заставляют.



Кстати, белорусские преподаватели для вьетнамцев непререкаемо авторитетны. Во Вьетнаме еще помнят уровень советской кинологической школы. И знают, что в Беларуси он стал еще выше.



В шестимесячный курс входит дрессура самых различных методик: поиск людей, взрывчатых веществ и наркотиков, караульная служба собак. В итоге же вьетнамцев ожидает серьезный экзамен. Участие в республиканских соревнованиях кинологических подразделений. Инструкторы рассчитывают на призовые места.