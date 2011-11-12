12 ноября станут известны победители XVIII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси, Минск. Церемония награждения пройдет во Дворце Республики, а призы раздадут в 16 номинациях. Среди них – гран-при «Золото Лiстапада» – за лучший фильм.

По традиции, отметят лучшего режиссера, оператора, лучшую картину конкурса игрового кино «Молодость на марше». Гран-при получит и самая интересная документальная лента.

Международное жюри кинопрессы назовет обладателей «Серебра Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства». Награды ждут исполнителей мужских и женских ролей первого и второго плана.

Конечно же, своего фаворита назовут зрители. И это будет бронза кинофорума.

А специальный приз Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» получит лента конкурсной программы, наиболее ярко воплотившая гуманистическую, духовную и нравственную проблематики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний фестивальный показ завершил французский фильм «Женщины с шестого этажа». Картину представил зрителям в кинотеатре «Центральный» сам режиссер Филипп Ле Гюэ.