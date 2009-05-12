12 мая – Всемирный день медицинской сестры

Официально он отмечается с 1971 года в день рождения Флоренс Найтин-гейл.

Она первая организовала службу сестёр милосердия и создала систему подготовки кадров среднего и младшего медицинского персонала в Великобритании. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтин-гейл. Высшей награды за особые заслуги в годы Великой Отечественной были удостоены и белорусские медсестры. Сегодня в нашей стране специалистов в этой области готовят 16 учебных заведений. В республике на 43 тысячи врачей приходится 118 тысяч медсестёр.

– Мы учим детей милосердию и состраданию, гуманному отношению к пациенту. Есть классическое выражение – «возьму твой боль» на белорусском языке. Действительно, приходится разделять и страдания пациентов, и проявлять внимание к их родственникам, – отметил директор Белорусского государственного медицинского колледжа Иван БУРАКОВ.

Сейчас рассматривается возможность новой специализации медсестёр – помощник врача. Поэтому период обучения среднего медицинского персонала может увеличиться. Международные эксперты считают, что в 21 веке медсёстры получат шанс организовать частную практику, примерят на себя роль исследователей, семейных медсестер и даже главных менеджеров клиник. В декларации, принятой на Мюнхенской конференции медицинских сестер и акушерок, утверждается, что именно им принадлежит ведущая роль в развитии европейского здравоохранения.