12 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. На 12 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 6 974 пациента. У них ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Зарегистрированы 24 873 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

В стране открыто 38 лабораторий, проведено 284 445 тестов. Во всех регионах Беларуси по медпоказаниям налажено экспресс-тестирование для выявления переболевших COVID-19.

Скончались 142 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.