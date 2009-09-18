12-летний британец может стать самым молодым пациентом, меняющим пол

На юге Великобритании 12-летний мальчик превращается в девочку.

После летних каникул он пришел в класс в платье и с длинными волосами, заплетенными в косички. Парень готовится к операции по смене пола, пишет британское издание «Sun». Газета не сообщает, как зовут мальчика. Указывается только, что летом родители парня дали ему новое - женское - имя. Учителя школы, где учится этот мальчик, велели остальным детям относится к нему как к девочке. Для него подготовили отдельный туалет и раздевалку.

Помимо операции, ему предстоит пройти гормональный курс. Он может стать самым молодым пациентом, меняющим пол, отмечает издание. Родители мальчика говорят, что пытаются сделать для ребенка все самое лучшее.

Семьи его одноклассников негодуют. По их мнению, учителя слишком необдуманно отнеслись к ситуации, просто заявив, что один из учеников не присутствует, потому что он стал ученицей. Семье мальчика угрожали, и она находится под защитой полиции, сообщает Newsru.com.