12 июня отмечают День России

Новости России. День России отмечается сегодня, 12 июня. 33 года назад в Российской Федерации приняли Декларацию о государственном суверенитете. От Камчатки до Калининграда – масштабные концерты и народные гулянья, завершит их праздничный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июня – важная дата и для нашей страны. Ведь Россия – стратегический партнер Беларуси. Формат Союзного государства – уникальный для международных отношений. Он является локомотивом интеграции на территории всех бывших советских стран, эти наработки успешно применяются и в ЕАЭС, и в СНГ.