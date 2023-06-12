12 июня отмечают День России
Новости России. День России отмечается сегодня, 12 июня. 33 года назад в Российской Федерации приняли Декларацию о государственном суверенитете. От Камчатки до Калининграда – масштабные концерты и народные гулянья, завершит их праздничный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июня – важная дата и для нашей страны. Ведь Россия – стратегический партнер Беларуси. Формат Союзного государства – уникальный для международных отношений. Он является локомотивом интеграции на территории всех бывших советских стран, эти наработки успешно применяются и в ЕАЭС, и в СНГ.
Многолетние традиции дружбы, культурное и духовное единство, славное историческое прошлое. Сегодня, в условиях гибридной войны, Беларусь и Россия эффективно противодействуют санкциям. К июню полностью выполнены 10 союзных программ и почти 80 % интеграционных мероприятий, намеченных до конца этого года, товарооборот вырос более чем на 20 % по сравнению с тем же периодом 2022-го.