12-гадовая скрыпачка Марыя-Ганна Цудзіла з Заслаўя прэзентавала ў сталіцы сваю творчую праграму

Канцэрт прайшоў у дзіцячай музычнай школе №8 Мінска. Гэта была своесасаблівая рэпетыцыя перад чарговым міжнародным конкурсам, на які Марыя-Ганна паедзе напрыканцы мая. Ен пройдзе ў Белградзе.Юная скрыпачка прадставіць там класічную праграму. І разлічвае на поспех. Нядаўна выканаўца заваявала 3 прэмію міжнароднага конкурсу юных скрыпачоў і віяланчэлістаў, які праходзіў у Літве. А летась Марыя-Ганна Цудзіла стала ўладальніцай гранта Мінаблвыканкама.