Прямой эфир

12-гадовая скрыпачка Марыя-Ганна Цудзіла з Заслаўя прэзентавала ў сталіцы сваю творчую праграму

16 апреля 2010 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Канцэрт прайшоў у дзіцячай музычнай школе №8 Мінска. Гэта была своесасаблівая рэпетыцыя перад чарговым міжнародным конкурсам, на які Марыя-Ганна паедзе напрыканцы мая. Ен пройдзе ў Белградзе.Юная скрыпачка прадставіць там класічную праграму. І разлічвае на поспех. Нядаўна выканаўца заваявала 3 прэмію міжнароднага конкурсу юных скрыпачоў і віяланчэлістаў, які праходзіў у Літве. А летась Марыя-Ганна Цудзіла стала ўладальніцай гранта Мінаблвыканкама.
# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
16 апреля 2010 14:41

Фото. День рождения Ким Ир Сена с размахом отметили в Северной Корее

16 апреля 2010 14:12

С. Сидорский: Правительство Беларуси рассчитывает к концу года выйти на рост ВВП 11%

16 апреля 2010 13:52

По горячим следам раскрыто жестокое убийство двух женщин в Могилеве