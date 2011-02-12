12 февраля под Борисовом 44 слова военной присяги за 10 минут сказали полторы тысячи раз

Торжественные клятвы звучали по всей Беларуси. Ряды вооруженных сил пополнили 7,5 тысяч молодых людей. Традиционно в воинских частях день принятия присяги объявлен выходным, а посмотреть на церемонию приезжают родственники и друзья.

У солдат сегодня выходной. День принятия присяги по уставу – нерабочий для воинской части. И, цитата, «проводится как праздничный день».

Под Борисовом, 44 слова присяги за 10 минут сказали полторы тысячи раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь собралась пятая часть молодого пополнения страны. К каждому с раннего утра ехали друзья и родственники.

С таким наплывом даже трасса с трудом справилась. Многим пришлось оставить авто на подъезде и добираться пешком несколько километров до плаца. Где по четкому расписанию сначала говорили солдаты, и уже потом – ветераны и генералы, которые помнят слова еще со времен Советского Союза.

Валерий Гнилозуб, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра по подготовке призывников и младших специалистов:

Ритуал принятия присяги не изменился практически, он остался таким же трепетным, волнующим для каждого человека, который ее принимает.

Традиции – это, пожалуй, главная составляющая того, что называют патриотизмом. Учебный центр носит имя той самой гвардии, которая в середине прошлого века освободила 18 городов и полторы тысячи населенных пунктов. Поэтому сам факт принятия присяги становится уже не формальностью, а обязанностью.

Александр Лычковсий, командир 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады:

Обяжет к главному: уметь и в любой момент быть готовым в любой момент защищать свою страну и свой народ.

Мне хочется пожелать им очень интересной службы, легкой службы – значит их обмануть. А вот интересной мы, офицеры, обязаны сделать именно такой эту службу.

Эти бойцы службу уже попробовали. В среднем, месяц так называемой «учебки» – как адаптация к новым условиям. Хватает, чтобы сегодня впервые официально и в ногу пройти торжественным маршем.

Юрий Давидовский, военнослужащий:

Сложно было привыкнуть к режиму, к пище. Сейчас уже все довольно-таки привычно. Подъем, отбой, все задания выполняются уже вовремя.

Елена Давидовская, мать военнослужащего:

Родине должен служить каждый мужчина. Он вот сам хотел служить. Старший сын уже служил десантником в Бресте.

Сегодня же родители смогли не только увидеть сыновей, но и забрать на время домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Молодое пополнение традиционно к моменту присяги как раз успевает «заслужить» первое увольнение.