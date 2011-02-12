Прямой эфир

12 февраля по всей Беларуси новобранцы приняли военную присягу

12 февраля 2011 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
7,5 тысяч молодых людей пополнили ряды вооруженных сил. Традиционно в воинских частях день принятия присяги объявлен выходным, а посмотреть на церемонию съезжаются сотни родственников и друзей.

В соединении под Борисовом сегодня молодое пополнение напутствовали ветераны, представители местной власти и высшее военное командование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Гнилозуб, начальник 72 гвардейского объединенного учебного центра по подготовке призывников и младших специалистов:
Я такую клятву приносил в 1985 году в стенах Челябинского высшего танкового командного училища. Ритуал принятия присяги практически не изменился. Он остался таким же трепетным, волнующим для каждого человека, который принимает военную присягу.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 февраля 2011 14:40

В Минске в 25 раз прошел физкультурный праздник «Минская лыжня»

В минский музей авиации переданы останки бомбардировщика времен Великой Отечественной войны
11 февраля 2011 20:25

В минский музей авиации переданы останки бомбардировщика времен Великой Отечественной войны

11 февраля 2011 20:14

На скользких ступенях одного из подземных переходов Минска появились резиновые коврики