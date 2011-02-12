12 февраля по всей Беларуси новобранцы приняли военную присягу

7,5 тысяч молодых людей пополнили ряды вооруженных сил. Традиционно в воинских частях день принятия присяги объявлен выходным, а посмотреть на церемонию съезжаются сотни родственников и друзей.

В соединении под Борисовом сегодня молодое пополнение напутствовали ветераны, представители местной власти и высшее военное командование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Гнилозуб, начальник 72 гвардейского объединенного учебного центра по подготовке призывников и младших специалистов:

Я такую клятву приносил в 1985 году в стенах Челябинского высшего танкового командного училища. Ритуал принятия присяги практически не изменился. Он остался таким же трепетным, волнующим для каждого человека, который принимает военную присягу.