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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Какие проекты в этой сфере у Беларуси и России?

12 апреля 2023 07:33
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Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила, запустив собственный спутник дистанционного зондирования Земли в 2012 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А десять лет назад Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Какие проекты в этой сфере у Беларуси и России?-1

Ученые говорят, что работать в космосе, проводить там исследования подобно игре в высшей лиге. Это престиж, высокие достижения и рекорды. Сейчас у Беларуси вместе с Россией глобальные планы совместной деятельности в области космоса. Продолжается работа над новыми спутниками, вскоре на орбиту отправится второй студенческий аппарат. В Беларуси отобраны и готовятся две претендентки для полета в космос.

# Космос # общество # Фотофакт

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