12 абитуриентов удалили с ЦТ 2 июня за нарушения правил

2 июня ЦТ сдавали 33,5 тысячи абитуриентов, информирует официальный Telegram-канал Министерства образования Беларуси.



Состоялось тестирование по 4 предметам (на выбор): математика, биология, иностранный язык и географии. Иностранный язык сдавали 18,1 тысячи человек, математику – 10,1 тысячи, биологию – 5 тысяч, географию – 0,3 тысячи.



Указывается, что 4 абитуриента не продолжили тестирование по медицинским показаниям. Ввиду нарушения удалены из аудиторий 12 абитуриентов.



5 июня пройдет тестирование по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению.