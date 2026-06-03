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12 абитуриентов удалили с ЦТ 2 июня за нарушения правил

03 июня 2026 07:39
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12 абитуриентов удалили с ЦТ 2 июня за нарушения правил-0

2 июня ЦТ сдавали 33,5 тысячи абитуриентов, информирует официальный Telegram-канал Министерства образования Беларуси.
 
Состоялось тестирование по 4 предметам (на выбор): математика, биология, иностранный язык и географии. Иностранный язык сдавали 18,1 тысячи человек, математику – 10,1 тысячи, биологию – 5 тысяч, географию – 0,3 тысячи.
 
Указывается, что 4 абитуриента не продолжили тестирование по медицинским показаниям. Ввиду нарушения удалены из аудиторий 12 абитуриентов.
 
5 июня пройдет тестирование по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведению.

# Образование в Беларуси

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