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118 катков будет этой зимой в Минске

28 декабря 2008 14:40
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Многолюдно и весело на ледовой площадке возле Дворца Спорта. Минчане идут сюда семьями. Как выяснилось, немало желающих опробовать столичный лед и среди гостей города. Катки залиты во всех районах Минска. Уже работают 38 пунктов проката. Коньки детям обходятся в 3 тысячи рублей за час, взрослым – около 6-ти.

Тем временем экстремалы используют еще одну ледовую площадку возле Дворца спорта. Не успела Свислочь как следует промерзнуть, как десятки минчан на коньках и без них вышли на лед, сковавший реку. Спасатели предупреждают: такой экстрим небезопасен.
# общество

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