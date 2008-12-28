118 катков будет этой зимой в Минске

Многолюдно и весело на ледовой площадке возле Дворца Спорта. Минчане идут сюда семьями. Как выяснилось, немало желающих опробовать столичный лед и среди гостей города. Катки залиты во всех районах Минска. Уже работают 38 пунктов проката. Коньки детям обходятся в 3 тысячи рублей за час, взрослым – около 6-ти.



Тем временем экстремалы используют еще одну ледовую площадку возле Дворца спорта. Не успела Свислочь как следует промерзнуть, как десятки минчан на коньках и без них вышли на лед, сковавший реку. Спасатели предупреждают: такой экстрим небезопасен.