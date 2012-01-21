Прямой эфир

115 катков и 33 хоккейные коробки будут открыты в Минске в этом году

21 января 2012 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кроме того, ценителей экстремальных зимних забав ждут 20 горнолыжных трасс и спусков.

Минчане:
Я раньше ездил на Притыцкого, но хорошо, что здесь появился каток. Он хороший.

Качество покрытия нормальное – играть можно.

Сергей Юхновец, начальник организационно-массового отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Мы в этом году не увеличивали число катков и хоккейных коробок по той причине, что мы решили в этом году уделить внимание все-таки качеству льда. Мы посчитали, что для города Минска это оптимальное количество катков в микрорайонах, которые сегодня имеются. Будут открываться хоккейные коробки и площадки только в новых микрорайонах, там, где будут строиться школы и новостройки.

В этом году Беларусь присоединится к акции Международной лыжной федерации «Всемирный день снега», которая состоится 22 января. Она впервые пройдет одновременно в 39 государствах мира.

В Беларуси главным местом проведения праздника станет Минский горнолыжный центр «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 января 2012 13:41

Женская сборная Беларуси по биатлону – вторая на этапе Кубка мира в Антхольце

21 января 2012 12:34

США намерены реформировать Организацию Объединенных Наций

21 января 2012 09:44

Матч легенд хоккея в Риге: команды Балдериса и Фетисова, 18 голов и шикарные буллиты