115 катков и 33 хоккейные коробки будут открыты в Минске в этом году

Кроме того, ценителей экстремальных зимних забав ждут 20 горнолыжных трасс и спусков.



Минчане:

Я раньше ездил на Притыцкого, но хорошо, что здесь появился каток. Он хороший.



Качество покрытия нормальное – играть можно.



Сергей Юхновец, начальник организационно-массового отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Мы в этом году не увеличивали число катков и хоккейных коробок по той причине, что мы решили в этом году уделить внимание все-таки качеству льда. Мы посчитали, что для города Минска это оптимальное количество катков в микрорайонах, которые сегодня имеются. Будут открываться хоккейные коробки и площадки только в новых микрорайонах, там, где будут строиться школы и новостройки.



В этом году Беларусь присоединится к акции Международной лыжной федерации «Всемирный день снега», которая состоится 22 января. Она впервые пройдет одновременно в 39 государствах мира.



В Беларуси главным местом проведения праздника станет Минский горнолыжный центр «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.