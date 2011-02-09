115 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной обнаружено в Могилеве при строительстве жилого дома

Более 100 снарядов пролежали в земле около 60 лет.

Снаряды времен Второй мировой войны обнаружили строители. На окраине Могилева возводится микрорайон «Спутник». Рабочие наткнулись на боеприпасы, когда копали котлован под новую многоэтажку. На место сразу же вызвали саперов.

Специалисты сначала обнаружили 6, потом еще 20 снарядов. Когда капнули глубже, то стало ясно — наткнулись на целый арсенал. Всего саперы из земли достали 115 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной. Все боеприпасы 76 калибра. Несмотря на то что они в земле пролежали более 60 лет, снаряды все еще представляли серьезную опасность.

Николай Нагурный, начальник инженерной службы в/ч 5523:

Если бы зацепили при раскопке экскаватором капсулу, то мог бы произойти взрыв.

Кроме снарядов, на месте саперы обнаружили еще и несколько военных винтовок, однако они практически не сохранились. Весь арсенал вывезли в песчаный карьер и уничтожили.

Саперы этой находке не удивились. Каждый год они обезвреживают десятки подобных арсеналов. Во время Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои, поэтому, сколько боеприпасов хранит в себе земля, не берется сказать никто, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».