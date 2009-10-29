112-летний сомалиец женился на 17-летней девушке

Ахмед Мухаммед Доре говорит, что давно присматривался к Сафие Абдуллех, которая младше его на 95 лет, и терпеливо ждал, пока она достигнет нужного для женитьбы возраста.

– Сегодня Аллах помог мне исполнить свою мечту, – отметил мужчина. На свадьбу собрались сотни человек. Для Доре нынешняя супруга стала уже шестой по счету. Всего у него 18 детей, но молодожен говорит, что хотел бы детей и от новой жены, сообщает newsru.com со ссылкой на BBC.

Сафия годится Ахмеду в праправнучки, но это его не смущает. Завоевать молодую супругу помог опыт, утверждает Доре: «Я не заставлял ее, а использовал свой опыт, чтобы убедить, что люблю ее. После этого мы решили пожениться». Семья невесты говорит, что довольна новым родственником.